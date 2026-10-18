Nesreće

NESREĆA KOD ORLOVAČE: Automobil pokosio ženu, stradala na licu mesta

V.N.

18. 10. 2026. u 09:26

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PREMA rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne medicinske ekipe

НЕСРЕЋА КОД ОРЛОВАЧЕ: Аутомобил покосио жену, страдала на лицу места

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Sinoć oko 23.20 kod Orlovače, na obilaznici oko Beograda u smeru za Novi Sad automobil je oborio ženu pešaka staru oko 50 godina koja je, kako je rečeno Tanjugu u Hitnoj pomoći, preminula na licu mesta.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne medicinske ekipe koje su obavile ukupno 146 intervencija, od čega 19 na javnim mestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

(Alo)

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