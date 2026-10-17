NAPADNUT MUŠKARAC NA BANOVOM BRDU: Hteli da ga opljačkaju, pa ga uboli u nogu

M. B. (31) uboden je nožem sinoć na Banovom brdu, prenose mediji.

Foto: N. Živanović

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nakon što je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć, M. B. je rekao policiji da su ga dve nepoznate muške osobe presrele u Ulici Blagoja Parovića i tražile mu novac.

Kako je reakao, kada se usprotivio i odbio da da novac, uboden je u nogu.

Policija proverava njegove navode, s obzirom na to da su lekari uočili da ima i povrede od tuče.

(Telegraf)