Hapšenja i istraga

NAPADNUT MUŠKARAC NA BANOVOM BRDU: Hteli da ga opljačkaju, pa ga uboli u nogu

V.N.

17. 10. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

M. B. (31) uboden je nožem sinoć na Banovom brdu, prenose mediji.

НАПАДНУТ МУШКАРАЦ НА БАНОВОМ БРДУ: Хтели да га опљачкају, па га уболи у ногу

Foto: N. Živanović

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nakon što je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć, M. B. je rekao policiji da su ga dve nepoznate muške osobe presrele u Ulici Blagoja Parovića i tražile mu novac.

Kako je reakao, kada se usprotivio i odbio da da novac, uboden je u nogu.

Policija proverava njegove navode, s obzirom na to da su lekari uočili da ima i povrede od tuče.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAŽILI IZUZEĆE SUDIJE I PREDSEDNICE SUDA: Nije održano pripremno ročište za suđenje za ubistvo na salašu kod Vrbasa
Suđenja

0 1

TRAŽILI IZUZEĆE SUDIJE I PREDSEDNICE SUDA: Nije održano pripremno ročište za suđenje za ubistvo na salašu kod Vrbasa

PRIPREMNO ročište na suđenju Zoranu K. (38), iz okoline Sombora, i Miletu D. (43), iz Odžaka, osumnjičenima za teško ubistvo u saizvršilaštvu Aleksandra Stankovića (55), iz Odžaka, nije održano u Višem sudu u Somboru, jer su protiv postupajućeg sudije i predsednice somborskog Višeg suda podneti zahtevi za njihovo izuzeće u ovom slučaju.

16. 10. 2026. u 20:34

HTEO SA SAUČESNICIMA DA ZAPALI LOKAL, POLICIJA IH SPREČILA: Saslušan osumnjičeni za pokušaj izazivanja požara, tužilaštvo traži pritvor
Hapšenja i istraga

0 0

HTEO SA SAUČESNICIMA DA ZAPALI LOKAL, POLICIJA IH SPREČILA: Saslušan osumnjičeni za pokušaj izazivanja požara, tužilaštvo traži pritvor

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije i policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, Petog odeljenja doneto je rešenje o zadržavanju A.G. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika u vezi člana 34. Krivičnog zakonika.

16. 10. 2026. u 20:15

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)

Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)