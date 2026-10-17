BRUTALNO PRETUKLI ČOVEKA PRED SUPRUGOM: Nakon prebijanja muškarca, napadači su seli u automobil i pobegli sa lica mesta
A. S. (51) pretučen je juče ispred tržnog centra na Voždovcu, kada ga je napalo više nepoznatih osoba, prenose mediji.
Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, A. S. je napadnut dok je bio u društvu sa suprugom. Najpre je došlo do svađe sa više NN osoba, koje su potom nasrnule na njega, udarajući ga rukama i nogama u glavu i telo.
Nakon prebijanja muškarca, napadači su seli u automobil i pobegli sa lica mesta.
A. S. je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu preloma vilice i noge.
Policija je operativnim radom identifikovala V. S. (18), koji je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda.
Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
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