BRUTALNO PRETUKLI ČOVEKA PRED SUPRUGOM: Nakon prebijanja muškarca, napadači su seli u automobil i pobegli sa lica mesta

A. S. (51) pretučen je juče ispred tržnog centra na Voždovcu, kada ga je napalo više nepoznatih osoba, prenose mediji.

Foto: N. Živanović

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, A. S. je napadnut dok je bio u društvu sa suprugom. Najpre je došlo do svađe sa više NN osoba, koje su potom nasrnule na njega, udarajući ga rukama i nogama u glavu i telo.

Nakon prebijanja muškarca, napadači su seli u automobil i pobegli sa lica mesta.

A. S. je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu preloma vilice i noge.

Policija je operativnim radom identifikovala V. S. (18), koji je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)