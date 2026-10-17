MUŠKARAC S TEŠKIM POVREDAMA PRONAĐEN ISPOD BRANKOVOG MOSTA: U saobraćajnoj nezgodi povređeno i dete (15)
HITNA pomoć pronašla je jutros muškarca bez svesti sa vidljivim teškim povredama ispod Brankovog mosta i prevezla ga na dalje lečenje u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Kako su lekari konstatovali, u pitanju je prelom potkolenice, a pretpostavlja se da je muškarac pao sa manje visine.
U 19.20 časova, 15-godišnje dete povređeno je kao pešak i prevezeno je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 111 intervencija od kojih je 23 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljale osobe sa hipertenzijom i onkološki pacijenti.
(Tanjug)
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