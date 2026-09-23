Nesreće

OVO JE SRBIN KOJI JE POGINUO NA OKTOBERFESTU: Do kraja smene mu ostalo samo desetak minuta, a onda se desila tragedija

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23. 09. 2026. u 11:08

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DRŽAVLjANIN Srbije stradao je nakon što ga je zakačila gondola atrakcije "Hangover"

ОВО ЈЕ СРБИН КОЈИ ЈЕ ПОГИНУО НА ОКТОБЕРФЕСТУ: До краја смене му остало само десетак минута, а онда се десила трагедија

Foto: Unsplash/Fatma Gallery

Porodica i prijatelji u šoku su nakon tragične smrti Aleksandra S. (52) na Oktoberfestu u Minhenu.

Državljanin Srbije stradao je nakon što ga je zakačila gondola atrakcije "Hangover", koja se velikom brzinom spuštala sa visine od oko 80 metara.

Tragedija se dogodila u ponedeljak 21. septembra, oko 21.45 časova, nekih desetak minuta pre završetka njegovog radnog vremena.

Supruga Adrijana rekla je da su se čuli nekih sat vremena pre tragedije i da su se dogovorili da cela porodica u utorak zajedno poseti Oktoberfest.

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Vest o njegovoj smrti teško je pogodila i Aleksandrove prijatelje.

- Čuo sam se sa Aleksandrom tri dana pre tragedije, rekao mi je da će raditi na Oktoberfestu kao obezbeđenje u luna parku i upravo sam čuo tužnu vest kada me je njegov sin pozvao i javio -napisao je jedan od Aleksandrovih prijatelja.

- Bio je dobričina. Mnogo mi je žao, uvek nasmejan, uvek za šalu i da nasmeje ljude oko sebe -pisali su njegovi prijatelji i poznanici.

Podsetimo, Aleksandar je radio kao radnik obezbeđenja kod atrakcije "Hangover". Njegova supruga Adrijana i njihov sin za Bild su rekli da im i dalje nije jasno kako je on nastradao i kako se uopšte našao u zoni gde nije smeo da bue.

- Zapravo, niko ne sme tamo da ulazi jer je to zabranjeno. Ali možda je neko izgubio naočare ili mobilni telefon, pa je on hteo to da pokupi - rekao je sin tragično stradalog državljanina Srbije.

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