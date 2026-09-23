MALOLETNIK TEŠKO POVREĐEN: Tuča na Novom Beogradu

DEČAK star 14 godina zadobio je teške povrede u tuči koja se dogodila na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Foto: A. Ilić

Incident se dogodio u ulici Palmira Toljatija u 22.12 časova, a povređeni dečak prevezen je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

U toku noći dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 75 intervencija od kojih je 10 bilo na javnom mestu.

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