Zločin

MALOLETNIK TEŠKO POVREĐEN: Tuča na Novom Beogradu

Танјуг

23. 09. 2026. u 07:31

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DEČAK star 14 godina zadobio je teške povrede u tuči koja se dogodila na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

МАЛОЛЕТНИК ТЕШКО ПОВРЕЂЕН: Туча на Новом Београду

Foto: A. Ilić

Incident se dogodio u ulici Palmira Toljatija u 22.12 časova, a povređeni dečak prevezen je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

U toku noći dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 75 intervencija od kojih je 10 bilo na javnom mestu.

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