MALOLETNIK TEŠKO POVREĐEN: Tuča na Novom Beogradu
DEČAK star 14 godina zadobio je teške povrede u tuči koja se dogodila na Novom Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Incident se dogodio u ulici Palmira Toljatija u 22.12 časova, a povređeni dečak prevezen je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
U toku noći dogodile su se i dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 75 intervencija od kojih je 10 bilo na javnom mestu.
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