POGINULA ŽENA KOD TAVANKUTA: Teška saobraćajna nesreća, preticanje kobno završilo

Na putu između Subotice i Bajmoka jutros oko 7 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna ženska osoba.

FOTO: MUP

Nezgoda se dogodila kod Tavankuta, kada je, kako saznajemo, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica, preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom i sletela s puta.

U tom momentu sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj.



Na lice mesta odmah su izašli Hitna pomoć i vatrogasci.