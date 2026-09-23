Nesreće

POGINULA ŽENA KOD TAVANKUTA: Teška saobraćajna nesreća, preticanje kobno završilo

Jelena Lemajić

23. 09. 2026. u 08:12

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Na putu između Subotice i Bajmoka jutros oko 7 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna ženska osoba.

ПОГИНУЛА ЖЕНА КОД ТАВАНКУТА: Тешка саобраћајна несрећа, претицање кобно завршило

FOTO: MUP

Nezgoda se dogodila kod Tavankuta, kada je, kako saznajemo, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica, preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom i sletela s puta.

U tom momentu sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj. 

Na lice mesta odmah su izašli Hitna pomoć i vatrogasci.
 

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