PRVI SNIMAK SA MESTA NESREĆE KOD SUBOTICE: Prizori jezivi, automobil zgužvan završio pod kamionom od siline udara (VIDEO)
STRAVIČNI prizor nadležni su zatekli jutros na putu Subotica-Bajmok, između Male Bosne i Mišićeva, gde je oko 6.40 časova došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život.
Prema informacijama iz subotičke Policijske uprave, žena koja je upravljala putničkim automobilom subotičkih registarskih oznaka preticala je autobus, nakon čega je izgubila kontrolu nad vozilom, sletela sa puta i sudarila se sa kamionom koji se u tom trenutku uključivao u saobraćaj.
- Prizor na mestu nesreće je potresan. Automobil je od siline udara gotovo potpuno smrskan i nalazi se praktično pod kamionom, dok su delovi vozila rasuti svuda po putu - kaže izvor Kurira.
Na licu mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, koji su intervenisali nakon stravičnog sudara.
- Prizori su zaista stravični. Na licu mesta su vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, dok se automobil i dalje nalazi maltene pod kamionom i potpuno je uništen. Vozilo je od siline udara teško deformisano, a sam prizor govori o jačini sudara - navodi očevidac sa mesta nesreće.
Saobraćaj na ovoj deonici bio je otežan, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće utvrđuju nadležni organi.
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