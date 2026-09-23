Nesreće

PRVI SNIMAK SA MESTA NESREĆE KOD SUBOTICE: Prizori jezivi, automobil zgužvan završio pod kamionom od siline udara (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 09:12

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STRAVIČNI prizor nadležni su zatekli jutros na putu Subotica-Bajmok, između Male Bosne i Mišićeva, gde je oko 6.40 časova došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život.

ПРВИ СНИМАК СА МЕСТА НЕСРЕЋЕ КОД СУБОТИЦЕ: Призори језиви, аутомобил згужван завршио под камионом од силине удара (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/192_rs

Prema informacijama iz subotičke Policijske uprave, žena koja je upravljala putničkim automobilom subotičkih registarskih oznaka preticala je autobus, nakon čega je izgubila kontrolu nad vozilom, sletela sa puta i sudarila se sa kamionom koji se u tom trenutku uključivao u saobraćaj.

- Prizor na mestu nesreće je potresan. Automobil je od siline udara gotovo potpuno smrskan i nalazi se praktično pod kamionom, dok su delovi vozila rasuti svuda po putu - kaže izvor Kurira.

Na licu mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, koji su intervenisali nakon stravičnog sudara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Prizori su zaista stravični. Na licu mesta su vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, dok se automobil i dalje nalazi maltene pod kamionom i potpuno je uništen. Vozilo je od siline udara teško deformisano, a sam prizor govori o jačini sudara - navodi očevidac sa mesta nesreće.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je otežan, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće utvrđuju nadležni organi.

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