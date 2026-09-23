OGLASILA SE PORODICA SRBINA KOJI JE STRADAO NA OKTOBERFESTU Supruga i sin neutešni: Rekli smo mu da ne ide tamo...
DRŽAVLjANIN Srbije Aleksandar S. (52) poginuo je tokom prve smene na Oktoberfestu u Minhenu, gde je radio kao radnik obezbeđenja.
On je stradao pod još nerazjašnjenim okolnostima na atrakciji „Hangover“, a istraga bi trebalo da utvrdi kako se našao u opasnoj zoni u trenutku nesreće.
Kako navodi Telegraf, porodica ga je upozoravala da rad tokom Oktoberfesta nije idealno mesto za posao, pre svega zbog gužve i ljudi u alkoholisanom stanju.
Njegova supruga Adrijana i njihov sin za nemački Bild kažu da im i dalje nije jasno kako je Aleksandar nastradao.
- Zapravo, niko ne sme tamo da ulazi jer je to zabranjeno. Ali možda je neko izgubio naočare ili mobilni telefon, pa je on hteo to da pokupi - rekao je sin tragično stradalog državljanina Srbije.
Tragedija se dogodila u ponedeljak u večernjim satima. Veruje se da je Aleksandra udarilo sedište koje je padalo. Prema rečima njegovog sina, bila je to poslednja vožnja, pred sam kraj smene.
- Policajci i bolničari, koji su brzo stigli, odmah su započeli reanimaciju - rekao je za Bild portparol policije Tomas Šelshorn.
Aleksandar je prevezen u bolnicu, gde je podlegao povredama.
- Po izrazu lica glavnog lekara video sam da se dogodilo nešto strašno - rekao je Aleksandrov sin za Bild.
U bolnici je bilo i nekoliko Aleksandrovih kolega.
- Tada je lekar rekao da su pokušali sve, ali da mu nije bilo spasa.
Supruga i sin opisuju Aleksandra kao opreznog čoveka koji je za tu firmu za obezbeđenje radio tri meseca.
- Dan ranije bio je na drugoj atrakciji i jedan gost je nešto izgubio. Moj otac je trebalo to da mu dohvati. Ali odbio je jer je bilo previše opasno - kaže sin stradalog državljanina Srbije.
Zato se pita zašto se njegov otac u ponedeljak uveče nalazio u tom opasnom području.
Aleksandrova supruga Adrijana poslednji put se čula sa svojim mužem, sa kojim je bila u braku 28 godina, 75 minuta pre kobne nesreće.
- Dogovorili smo se da u utorak sa porodicom odemo na Oktoberfest - rekla je.
(Telegraf)
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