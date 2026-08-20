Nesreće

POGLEDAJTE - „ILJUŠIN“ U EPICENTRU POŽARA! Evo kako nebeski vatrogasac baca „vodene bombe“ u Deliblatskoj peščari (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 15:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AVION Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, upućen je u epicentar požara u regionu, saopštila je pres-služba ruskog Ministarstva.

ПОГЛЕДАЈТЕ - „ИЉУШИН“ У ЕПИЦЕНТРУ ПОЖАРА! Ево како небески ватрогасац баца „водене бомбе“ у Делиблатској пешчари (ВИДЕО)

Foto: Vikipedia/GNU 1.2/ Dmitriy Pichugin

Avion je imao više naleta tokom gašenja požara u Deliblatskoj peščari zajedno sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

„Danas je avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije izbacio prvih 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara. Ovo područje, koje se nalazi 180 kilometara od Niša, na severoistoku zemlje, predstavlja žarište požara.Trenutno se u Deliblatskoj peščari nalazi najveći aktivni požar u Srbiji — vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara“, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Avion i helikopteri MUP-a Srbije nadletali su i područje iznad Čardaka gde je jedno od žarišta požara.

Ruski avion za gašenje požara „iljušin 76“ poleteo je jutros sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“, kako bi učestvovao u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

Avion je pre poletanja natankao vodu. Iljušin će gasiti požare u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, saopštio je ranije potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAKLEN DEBI ZA ALBERTA RIJERU: Zvezda protiv Plzenja spasava svoju evropsku kampanju

PAKLEN DEBI ZA ALBERTA RIJERU: Zvezda protiv Plzenja spasava svoju evropsku kampanju