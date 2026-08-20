POGLEDAJTE - „ILJUŠIN“ U EPICENTRU POŽARA! Evo kako nebeski vatrogasac baca „vodene bombe“ u Deliblatskoj peščari (VIDEO)

AVION Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, upućen je u epicentar požara u regionu, saopštila je pres-služba ruskog Ministarstva.

Foto: Vikipedia/GNU 1.2/ Dmitriy Pichugin

Avion je imao više naleta tokom gašenja požara u Deliblatskoj peščari zajedno sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

„Danas je avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije izbacio prvih 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara. Ovo područje, koje se nalazi 180 kilometara od Niša, na severoistoku zemlje, predstavlja žarište požara.Trenutno se u Deliblatskoj peščari nalazi najveći aktivni požar u Srbiji — vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara“, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Avion i helikopteri MUP-a Srbije nadletali su i područje iznad Čardaka gde je jedno od žarišta požara.

Ruski avion za gašenje požara „iljušin 76“ poleteo je jutros sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“, kako bi učestvovao u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

Avion je pre poletanja natankao vodu. Iljušin će gasiti požare u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, saopštio je ranije potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

sputnikportal.rs

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