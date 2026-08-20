UBILI GA POSLE VERIDBE: Ni posle 13 godina nije poznato ko je usmrtio Radenka Popovića Crnog (31) iz Kaća

UBISTVO Radenka Popovića (31) zvanog Crni, iz Kaća, rafalom ispaljenim iz automatske puške u noći između 18. i 19. avgusta 2013. godine, i dalje je misterija, jer ni posle toliko godina, egzekutor nije otkriven i priveden pravdi.

Foto D. Dozet/privatna arhiva

Smrtonosni hici ispaljeni u Popovića odjeknuli su u gluvo doba noći, oko dva sata, na parkingu ispred zgrade na uglu ulica Ilije Birčanina i Kopernikove u novosadskom naselju Nova Detelinara.

Popović je, usmrćen ispred zgrade u kojoj je tada živela njegova devojka i kod koje je često dolazio. Dok su bili u stanu, neko ga je pozvao mobilnim telefonom, nakon čega je on izašao. Ubrzo posle toga, dok je stajao pored svog "pežoa 407", parkiranog ispred frizerskog salona, u njega je ispaljen rafal iz automatske puške.

Popovića je, saznajemo, pogodilo osam metaka, od kojih jedan u srce. Te, za Popovića kobne večeri, na parkingu je ispaljeno više od 19 metaka, a od kuršuma su bila oštećena i stakla na frizerskom salonu. Iako je Popovićeva devojka posle pucnjave istrčala napolje, na ulici, osim njega, nikog drugog nije bilo.

Nije bio osuđivan IAKO je Popović dolazio u "sukob" sa zakonom, nije bio osuđivan. Policija je protiv njega podnosila prijave zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja teških i lakih povreda. Protiv njega je bila pokrenuta istraga januara 2012. godine zbog nanošenja teških povreda, a posle završene istrage, protiv njega nije podignut optužni predlog.

Popović je te večeri iz Kaća došao u Novi Sad kod devojke, sa kojom se, kako su tada ispričale komšije, baš toga dana verio, a planirali su i da se uskoro venčaju.

Način na koji se ubistvo dogodilo, u gluvo doba noći, a zatim i nekoliko kilometara dalje, na obali Dunava pronalazak zapaljene i potpuno izgorele "opel astre", koja se još dimila kada su je videli pecaroši, podseća na zločin s početka dvehiljaditih godina, a pretpostavljalo se da je reč o imitaciji "zemunaca". Tablice na ovim kolima, kako je istragom utvrđeno, ukradene su sa drugog automobila uoči zločina.

Na mestu zločina, istražitelji su našli nekoliko čaura, koje su bile istog kalibra kao i one nađene u potpuno izgorelom automobilu na obali Dunava.

Ranjen 2006. POPOVIĆ je krajem novembra 2006. godine bio teško ranjen u jednom novosadskom lokalu, kada je M. M., ušavši u kafanu, počeo da maše oružjem i puca. Tada su bila ranjena trojica, a Popović je zadobio teške povrede ruke i noge.

Nakon Popovićevog ubistva, njegovi sugrađani koji su ga poznavali, govorili su da je reč o dobrom i vrednom momku iz čestite porodice, i da se sa starijim bratom bavio privatnim poslom. Povremeno je radio i kao obezbeđenje u nekoliko novosadskih lokala, a i u Kaću su ga na tim poslovima angažovali na nekim manifestacijama.