NA AUTO-PUTU NOVI SAD - BEOGRAD VOZIO U SUPROTNOM SMERU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan sankcionisala 417 prekršaja
NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 19. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a tri su zadobile lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 417 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 38 vozača i devet vozila, a zadržana su četiri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog mogućeg odlaska u inostranstvo i dva zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Futogu vozio teretno motorno vozilo u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Takođe za prekršaj nasilničke vožnje tereti se dvadesetosmogodišnji muškarac iz Sivca koji je na auto-putu Novi Sad-Beograd, vozio „opel“ kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila u suprotnom smeru.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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