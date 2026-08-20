NA AUTO-PUTU NOVI SAD - BEOGRAD VOZIO U SUPROTNOM SMERU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan sankcionisala 417 prekršaja

NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 19. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a tri su zadobile lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene.

FOTO:MUP

Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 417 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 38 vozača i devet vozila, a zadržana su četiri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog mogućeg odlaska u inostranstvo i dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Futogu vozio teretno motorno vozilo u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Takođe za prekršaj nasilničke vožnje tereti se dvadesetosmogodišnji muškarac iz Sivca koji je na auto-putu Novi Sad-Beograd, vozio „opel“ kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila u suprotnom smeru.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.