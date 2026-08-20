Nesreće

TELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ RUŠEVINA: Tragičan epilog snažne eksploziije u Velikoj Moštanici

Танјуг

20. 08. 2026. u 07:17

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TELO muškarca izvučeno je iz ruševina kuće u kojoj se dogodila eksplozija u Velikoj Moštanici, dok je žena stara oko 50 godina zadobila teške povrede i prevezena na VMA, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

ТЕЛО МУШКАРЦА ИЗВУЧЕНО ИЗ РУШЕВИНА: Трагичан епилог снажне експлозиије у Великој Моштаници

Foto: JP Putevi Srbije

Prema navodima iz Hitne pomoći, stanje povređene žene opisano je kao stabilno.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 115 intervencija od kojih je 27 bilo na javnom mestu uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici.

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