BRUTALNO UBIO SUPRUGU VESNU I ĆERKU SANJU, SUMNJAO DA GA TRUJU LEKOVIMA! Zadao im više od 210 uboda nožem, na suđenju izneto šokantno saznanje
IVANU T. (74), koji je suprugu Vesnu T. (68) i ćerku Sanju M. (49) ubio na posebno brutalan način sa više od 210 uboda nožem, danas se sudi pred Okružnim sudom u švajcarskom Bilahu.
Zločin se dogodio u februaru 2025. godine u porodičnoj kući u Bilahu, kod Ciriha, kada je Ivan, poreklom sa Balkana, zgrabio kuhinjski nož dug 33,5 centimetara, njime napao suprugu i ćerku i brutalno ih izbo.
Ženu ubo 84, a ćerku 129 puta!
U optužnici je navedeno da je 17. februara u 7.10 prvo napao ćerku, dok je supruga pobegla u kupatilo.
Međutim, uspeo je da dođe do nje, a nesrećna žena zadobila je 84 ubodne rane. Ćerku je izbo čak 129 puta.
Stravične povrede koje su zadobile ispunjavaju gotovo deset stranica optužnice. Obe žene preminule su od ekstremnog gubitka krvi i zatajenja srca.
U psihijatrijskom izveštaju navodi se da je Ivan T. psihički bolesna osoba i da nije krivično odgovoran.
Prema navodima iz veštačenja, verovao je da ga supruga i lekari truju pogrešnim lekovima. Navodno je bio uveren i da njegova supruga ima drugog partnera.
- Nije shvatao da radi nešto kobno i pogrešno - ocenili su lekari.
Nije se pojavio na suđenju
Na suđenju je iznet i šokantan detalj - njegovo zdravstveno stanje bilo je poznato i pre napada. Lekari su navodno porodici savetovali da ga smeste u ustanovu, ali su ga uprkos tome doveli kući. Samo pet dana kasnije, dogodilo se ubistvo.
Ivan T. danas se nije pojavio u sudnici.
- Zbog uznapredovale demencije nije sposoban za suđenje - rekao je njegov advokat za "Blik".
Ivan T. nalazi se na zatvorenom odeljenju psihijatrijske bolnice. Tužilaštvo traži doživotnu kaznu zatvora jer smatra da je opasan po okolinu i da je njegova bolest neizlečiva. Odbrana tvrdi da je miran, da se ne ponaša agresivno i da je potpuno zavisan od osoblja, pa za njega traži stacionarno lečenje.
Porodice Vesne T. i Sanje M. traže naknadu štete i naknadu nematerijalne štete zbog gubitka svojih najbližih, a njihovi zahtevi iznose 700.000 švajcarskih franaka.
(Blic)
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