(IZ)GOREO „FORD“: Saobraćajna nezgoda u centru Kraljeva
U nesvakidašnjoj saobraćajnoj nezgodi koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila oko 14.30, u Ulici vojvode Putnika, u centru Kraljeva, niko nije povređen, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.
Nezgoda se dogodila kada se u vožnji, krećući se prema mostu preko Ibra, iz nepoznatog razloga zapalio „ford fokus“, kraljevačke registracije.
Efikasnom intervencijom kraljevačkih vatrogasaca vatra je ugašena, a šta je uzrok požara biće poznato nakon istrage.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)