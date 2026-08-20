(IZ)GOREO „FORD“: Saobraćajna nezgoda u centru Kraljeva

U nesvakidašnjoj saobraćajnoj nezgodi koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila oko 14.30, u Ulici vojvode Putnika, u centru Kraljeva, niko nije povređen, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

G.Šljivić

Nezgoda se dogodila kada se u vožnji, krećući se prema mostu preko Ibra, iz nepoznatog razloga zapalio „ford fokus“, kraljevačke registracije.

Efikasnom intervencijom kraljevačkih vatrogasaca vatra je ugašena, a šta je uzrok požara biće poznato nakon istrage.