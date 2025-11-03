MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu
SINOĆ u 21.56 na uglu ulice Omladinskih brigada i bulevara Zorana Đinđića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je 19-godišnji mladić teško povređen, a 19-godišnja devojka je zadobila lakše povrede, rečeno je iz Hitne pomoći.
Povređeni mladić i devojka su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu Bežanijska kosa.
Pored toga dogodile su se i još dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 131 put od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima.
Bilo je više slučajeva intokcikacije alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su vožene na odeljenje toksikologije VMA.
Za pomoć su se u velikom broju javljali hronični bolesnici sa kardikovaskularnim oboljenjima, astmatičari, psihijatrijski i onkološki bolesnici, rečeno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.
