ČETIRI SAOBRAĆAJNE NEZGODE U BEOGRADU: Petoro povređeno, oglasila se služba Hitne pomoći

Танјуг

30. 10. 2025. u 07:24

TOKOM protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba lakše povređeno, saopšteno je danas iz službe Hitne pomoći.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako je agenciji Tanjug rečeno u Hitnoj pomoći, jedna povređena osoba zbrinuta je na licu mesta, a četiri osobe su prevezene na VMA.

Hitna pomoć imala je tokom noći 98 intervencija na poziv građana, od kojih je 14 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog pritiska i bola u grudima.

MESTO NESREĆE KOD NOVOG SADA: Kombi sa mladim džudistima sleteo sa puta

