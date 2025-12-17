DRAMA U PROKUPLJU: Devojčica kasnila u školu, a nastavnik pozvao policiju kad je iznela razlog
JEDNO lice zadržano je na Psihijatriji Opšte bolnice Prokuplje jer je danima pratio maloletnicu, a poslednji put je vadio i nož.
U Policijskoj upravi Prokuplje nam je potvrđeno da je slučaj prijavljen, te da su oni uhapsili mladića i sproveli ga na Psihijatriju.
Za slučaj se saznalo kada je maloletnica došla u školu sa zakašnjenjem i prijavila nastavniku da kasni, jer je danima prati mladić i da je vadio nož.
Odmah se reagovalo, te je prijavljeno policiji, a službenici su pronašli mladića i priveli ga, a zatim nakon što su obavestili nadležna tužilaštva, sproveli i na psihijatriju gde je zadržan.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Kako trgovci ljudima vrbuju žrtve
Preporučujemo
UŽAS KOD VRŠCA: Očuh osumnjičen da je radio jezive stvari pastorci (13)
11. 02. 2025. u 09:23
UŽAS U RATKOVU: Pokušao da siluje devojčicu (14)
06. 11. 2025. u 22:17
PRONAĐENA DEVOJČICA (13) IZ BOGATIĆA: Sa dečkom pobegla od kuće
30. 08. 2025. u 20:24
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)