Hapšenja i istraga

DRAMA U PROKUPLJU: Devojčica kasnila u školu, a nastavnik pozvao policiju kad je iznela razlog

Ana Đokić

17. 12. 2025. u 14:50

JEDNO lice zadržano je na Psihijatriji Opšte bolnice Prokuplje jer je danima pratio maloletnicu, a poslednji put je vadio i nož.

ДРАМА У ПРОКУПЉУ: Девојчица каснила у школу, а наставник позвао полицију кад је изнела разлог

Foto SK

U Policijskoj upravi Prokuplje nam je potvrđeno da je slučaj prijavljen, te da su oni uhapsili mladića i sproveli ga na Psihijatriju.

Za slučaj se saznalo kada je maloletnica došla u školu sa zakašnjenjem i prijavila nastavniku da kasni, jer je danima prati mladić i da je vadio nož.

Odmah se reagovalo, te je prijavljeno policiji, a službenici su pronašli mladića i priveli ga, a zatim nakon što su obavestili nadležna tužilaštva, sproveli i na psihijatriju gde je zadržan.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Kako trgovci ljudima vrbuju žrtve

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...