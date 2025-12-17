Hapšenja i istraga

OBRAČUNAVALA ZARADE, PA STAVILA 50 MILIONA U DŽEP: Uhapšena žena (53) iz Niša u borbi protiv korupcije

Ana Đokić

17. 12. 2025. u 11:21

VIŠE javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, odredilo zadržavanje T. Đ. (53) iz Niša zbog sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

ОБРАЧУНАВАЛА ЗАРАДЕ, ПА СТАВИЛА 50 МИЛИОНА У ЏЕП: Ухапшена жена (53) из Ниша у борби против корупције

Foto: Depositphotos

Sumnja se da je ona u periodu od januara 2014., do oktobra 2025. god., kao odgovorno lice- šef ekonomsko-finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu “EI Elmag” d.o.o Niš iskorišćavanjem ovlašćenja da vrši obračun zarada i elektronsko plaćanje pribavila sebi korist u iznosu od oko 50.000.000 dinara time što je bez ikakvog pravnog osnova sa računa navedenog privrednog društva u više navrata nova prenosila na svoj račun lažno prikazujući da su primaoci Poreska uprava, privredna društva, banke i slično i da se tim novcem plaćaju obaveze privrednog društva.

Zbog čega joj se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.

