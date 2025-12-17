OBRAČUNAVALA ZARADE, PA STAVILA 50 MILIONA U DŽEP: Uhapšena žena (53) iz Niša u borbi protiv korupcije
VIŠE javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, odredilo zadržavanje T. Đ. (53) iz Niša zbog sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da je ona u periodu od januara 2014., do oktobra 2025. god., kao odgovorno lice- šef ekonomsko-finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu “EI Elmag” d.o.o Niš iskorišćavanjem ovlašćenja da vrši obračun zarada i elektronsko plaćanje pribavila sebi korist u iznosu od oko 50.000.000 dinara time što je bez ikakvog pravnog osnova sa računa navedenog privrednog društva u više navrata nova prenosila na svoj račun lažno prikazujući da su primaoci Poreska uprava, privredna društva, banke i slično i da se tim novcem plaćaju obaveze privrednog društva.
Zbog čega joj se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.
(Blic)
BONUS VIDEO:
DRAMA U BEOGRADU: Četvorica nasilnika uhapšeni usred dana!
Preporučujemo
NOVI SAD OŠTEĆEN ZA 750 HILjADA: Novo hapšenje u borbi protiv korupcije
24. 09. 2025. u 11:11
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)