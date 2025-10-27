"NEMAM REČI DA OPIŠEM TUGU" Dačić povodom nesreće u kojoj je stradala porodica: Zbog ovakvih zločina žao mi je što je smrtna kazna ukinuta

MINISTAR policije Ivica Dačić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom stravične saobraćajne nesreće u kojoj je stradala tročlana porodica.

Foto: Društvene mreže

- Imao sam priliku još tokom mog prethodnog mandata u Ministarstvu unutrašnjih poslova da upoznam tragično nastradalog saobraćajnog policajca Bojana Živkovića. Nemam reči da opišem tugu koju osećam što su se tri mlada života ugasila. Zbog ovakvih zločina žao mi je što je smrtna kazna ukinuta - saopštio je Dačić.

Podsetimo, Nikola Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Živković (43), njegova supruga i njihov devetogišnji sin.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Nikola Đ. zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga - opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu