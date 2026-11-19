KRAO KUĆNE APARATE PO ČANTAVIRU: Uhapšen lopov iz Subotice
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su dve teške krađe i uhapsili M. K. (28) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
On se sumnjiči da je, u proteklih nedelju dana, iz dve kuće u Čantaviru, ukrao mobilne telefone, sat, raznu tehničku robu i električne aparate za domaćinstvo.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, M. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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