Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su dve teške krađe i uhapsili M. K. (28) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

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On se sumnjiči da je, u proteklih nedelju dana, iz dve kuće u Čantaviru, ukrao mobilne telefone, sat, raznu tehničku robu i električne aparate za domaćinstvo.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, M. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.