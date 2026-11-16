HAPŠENJE NA GRANIČNOM PRELAZU BOGOJEVO: Sakrili 40.930 evra u automobilu, iza rešetaka dvojica stranaca i Novopazovac
U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su dvojicu državljana Bangladeša M. M. R. (26) i I. M. T. (27) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, kao i D. Č (60) iz Nove Pazove koji se sumnjiči da ih je podstrekao na izvršenje tog krivičnog dela.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da su M. M. R. i I. M. T, na Graničnom prelazu Bogojevo, prilikom ulaska u Srbiju, izbegavajući mere carinskog nadzora pokušali da za D. Č. prenesu 40.930 evra skrivenih u putničkom motornom vozilu u kojem su se nalazili.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.
U akciji hapšenja učestvovali su pripadnici UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije.
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