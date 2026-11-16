POVREĐEN POLICAJAC ISPRED REM-A: Detalji o napadu na Trgu Nikole Pašića

ISPRED zgrade Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na Trgu Nikole Pašića, gde se danas održava sednica Saveta ovog tela, oko 14 časova dogodio se incident kada je šesnaestogodišnji mladić verbalno i fizički ugrozio grupu građana, preteći da će povrediti i njih i sebe.

Foto: Printscreen

Brzom reakcijom policijske patrole situacija je stavljena pod kontrolu, a tokom intervencije jedan policijski službenik je lakše povređen, tvrdi "Telegraf".

Prema nezvaničnim saznanjima ovog medija, incident je počeo ispred same zgrade REM-a na Trgu Nikole Pašića.

Kako je policiji ispričao očevidac, koji se na toj lokaciji nalazio u društvu više osoba, maloletnik im je iznenada prišao i bez očiglednog povoda počeo da ih vređa i upućuje im ozbiljne pretnje.

Mladić se potom nakratko udaljio, ali se ubrzo vratio u vidno uznemirenom i rastrojenom stanju, krenuvši ka čoveku i okupljenima u nameri da ih napadne.

Niko od građana nije povređen.

Prethodno je navedeno da je mladić imao oštar predmet nalik nožu.

https://t.co/c903RreEUs — nista od saradnje (@rekapitulacija) November 16, 2026

Povređen policajac

Po prijavi građana, patrola policije je u najkraćem roku stigla na lice mesta.

Iako je maloletnik u prvom trenutku poslušao naređenje policajaca, prilikom njihovog prilaska ponovo je počeo da pruža aktivan otpor i preti da će nauditi sebi i drugima.

Policijski službenici su tada upotrebili fizičku snagu, savladali ga i vezali, čime je sprečena eskalacija incidenta.

Prilikom savladavanja mladića, jedan policajac je zadobio povredu desne šake i upućen je na pregled u dežurnu zdravstvenu ustanovu.

Privedeni maloletnik je prebačen u policijsku stanicu, gde je ubrzo stigla i ekipa Hitne pomoći.

On je, u pratnji majke i policijske patrole, prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, odakle će biti upućen na dalji pregled u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta je u toku.

(Blic)