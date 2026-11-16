POVREĐENE DVE OSOBE: Saobraćajna nesreća kod Begeča
DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Begeča.
Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na lice mesta.
Povređena su dve osobe, muškarac i žena nepoznatih godina. Oni su u stabilnom stanju prevezeni u Urgentni centar UC KCV.
Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.
Preporučujemo
POVREĐEN POLICAJAC ISPRED REM-A: Detalji o napadu na Trgu Nikole Pašića
16. 11. 2026. u 16:52
IZBODEN NOŽEM NA ULICI: Zbog pokušaja ubistva u Nišu, uhapšen muškarac
16. 11. 2026. u 16:49
NOVA HAPŠENjA ZBOG PRETNjI BRANKICI STANKOVIĆ: Privedeno još šest osoba
16. 11. 2026. u 16:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)