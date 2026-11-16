POVREĐENE DVE OSOBE: Saobraćajna nesreća kod Begeča

DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Begeča.

Lj.P

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na lice mesta.

Povređena su dve osobe, muškarac i žena nepoznatih godina. Oni su u stabilnom stanju prevezeni u Urgentni centar UC KCV.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.