Nesreće

POVREĐENE DVE OSOBE: Saobraćajna nesreća kod Begeča

Љ.П.

16. 11. 2026. u 19:00

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DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Begeča.

ПОВРЕЂЕНЕ ДВЕ ОСОБЕ: Саобраћајна несрећа код Бегеча

Lj.P

Prema  rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za Urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na lice mesta.

Povređena su dve osobe, muškarac i žena  nepoznatih godina. Oni su u stabilnom stanju prevezeni u Urgentni centar UC KCV.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

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