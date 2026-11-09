Hapšenja i istraga

PIJAN SE ZAKUCAO U DRVO: Uhapšen muškarac (19) iz okoline Žitišta

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

09. 11. 2026. u 16:33

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POLICIJA u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je devetnaestogodišnjeg D. M.  iz okoline Žitišta, zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

ПИЈАН СЕ ЗАКУЦАО У ДРВО: Ухапшен мушкарац (19) из околине Житишта

B. G.

On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine, oko 1.30 časova, u Međi, upravljajući „opelom“ pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u drvo, a potom napustio lice mesta.
U automobilu je bio i dvadesettrogodišnji putnik koji je izgubio život, dok su D. M. u zrenjaninskoj bolnici konstatovane teške telesne povrede.
D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
 

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