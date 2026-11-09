Svet

NEMA RAZGOVORA SA MOSKVOM DO DALJEG: Fon der Lajen postavila uslov za pregovore o bezbednosti kontinenta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 19:18

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EVROPSKA unija će se protiviti razgovorima o novom sistemu evropske bezbednosti sve dok ne bude potpisan sporazum o prekidu vatre u Ukrajini, izjavila je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, na konferenciji za novinare tokom posete Bukureštu.

НЕМА РАЗГОВОРА СА МОСКВОМ ДО ДАЉЕГ: Фон дер Лајен поставила услов за преговоре о безбедности континента

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema njenim rečima, smisleni pregovori o evropskom sistemu bezbednosti mogu da počnu navodno tek nakon prekida vatre u Ukrajini. Kako je navela predsednik EK, u njima žele da učestvuju vodeće zemlje EU i NATO-a, a Brisel će insistirati na odgovarajućem formatu.

Na konferenciji za novinare u Bukureštu novinarima je bilo dozvoljeno da Fon der Lajenovoj postave samo jedno pitanje o predstojećim trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju, na kojima neće učestvovati Evropska unija. Ona je izrazila spremnost da udovolji molbi Vladimira Zelenskog za „pomoć u pregovorima“.

Zemlje EU su prošle nedelje sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovarale o budućnosti plana raspodele ugovora za posleratnu obnovu Ukrajine, dodala je Fon der Lajen.

Ranije je Evropska komisija saopštila da će u Abu Dabi poslati grupu za podršku Kijevu, koja neće imati mesto za pregovaračkim stolom, već će sa ukrajinskom delegacijom komunicirati na marginama pregovora. U njenom sastavu biće šefovi kabineta predsednika EK i generalnog sekretara NATO-a, saradnik iz kabineta predsednika Evropskog saveta i savetnici za nacionalnu bezbednost Nemačke, Francuske i Velike Britanije.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine o rešenju ukrajinskog sukoba planirani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju. Pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski predvodiće rusku delegaciju, dok će ukrajinsku predvoditi šef Službe spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.

Kako je saopštio portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, pregovori će biti posvećeni bezbednosnim garancijama, a detalji će biti razmatrani iza zatvorenih vrata. Peskov je ranije izjavio da učešće predstavnika Evrope u pregovorima o Ukrajini u Abu Dabiju nije moguće, jer je prvobitno dogovoren trilateralni format.

sputnikportal.rs

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