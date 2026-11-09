SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD AERODROMA "NIKOLA TESLA": Vozač cisterne izvučen iz kabine
DVE osobe povređene u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Zagreb, kod Aerodroma "Nikola Tesla". U nesreći učestvovali kamion cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini.
Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 5.30, na dva kilometra od Aerodroma "Nikola Tesla" u smeru ka Beogradu.
Na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći i vatrogasci.
Kako javlja izveštač RTS-a sa lica mesta, u nezgodi su učestvovali kamion-cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini.
Povređeni su muškarac star oko 40 godina, koji je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu, i 36-godišnji muškarac koji je vozio cisternu.
Vozač cisterne je, uz pomoć vatrogasaca-spasilaca, izvučen iz kabine i prevezen u Urgentni centar.
Saobraćaj se na ovom delu puta odvija otežano.
Prema prvim informacijama, kamion-cisterna prevozila je cement i nema opasnosti po zdravlje ljudi i okolinu.
(RTS)
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
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