SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD AERODROMA "NIKOLA TESLA": Vozač cisterne izvučen iz kabine

DVE osobe povređene u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Zagreb, kod Aerodroma "Nikola Tesla". U nesreći učestvovali kamion cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini.

Foto: Printskrin RTS

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 5.30, na dva kilometra od Aerodroma "Nikola Tesla" u smeru ka Beogradu.

Na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći i vatrogasci.

Kako javlja izveštač RTS-a sa lica mesta, u nezgodi su učestvovali kamion-cisterna i kombi. Vozač cisterne je bio zaglavljen u kabini.

Povređeni su muškarac star oko 40 godina, koji je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu, i 36-godišnji muškarac koji je vozio cisternu.

Vozač cisterne je, uz pomoć vatrogasaca-spasilaca, izvučen iz kabine i prevezen u Urgentni centar.

Saobraćaj se na ovom delu puta odvija otežano.

Prema prvim informacijama, kamion-cisterna prevozila je cement i nema opasnosti po zdravlje ljudi i okolinu.

(RTS)

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