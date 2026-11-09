SVEDOK NIJE PREPOZNAO OPTUŽENOG: U Prištini nastavljeno suđenje petorici Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin
U OSNOVNOM sudu privremenih institucija u Prištini danas je ispitivanjem svedoka tužilaštva nastavljeno suđenje petorici Srba iz Kosovskog Pomoravlja koje tužilaštvo tereti da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u regionu Gnjilana tokom sukoba na KiM.
Na današnjem ročištu jedan svedok je saslušan od strane tužilaštva i odbrane, dok je drugog saslušao samo tužilac, nakon čega je zbog obaveza sudije u drugom predmetu pretres prekinut, a nastavak saslušanja zakazan za sutra.
Bogdan Lazić, advokat Slobodana Jevtića izjavio je da je tokom saslušanja prvog svedoka ukazano na razlike između njegovog ranijeg iskaza i onoga što je danas rekao pred sudom, posebno u delu koji se odnosi na prepoznavanje optuženih.
-Tužiocu je potvrdio da ostaje pri ranijem iskazu, iako su postojale razlike u odnosu na ono što je danas rekao pred sudom. Posebno su uočene razlike u vezi sa identifikacijom, odnosno prepoznavanjem optuženih, naveo je Lazić.
Ukazao je da je svedok ranije, prilikom identifikacije u policiji, potpisao fotografiju jednog od optuženih, ali da je danas, u sudnici, na pitanje tužioca da li vidi tu osobu u sudnici, odgovorio da je ne vidi i nije mogao da prepozna optuženog.
-On je delom opovrgao svoju izjavu koju je dao ranije u policiji, istakao je advokat Lazić.
On je naveo da generalno postoji problem u postupku identifikacije osumnjičenih, odnosno optuženih i istakao da u tim radnjama ne učestvuje odbrana, niti bilo koje drugo lice koje bi moglo da zaštiti interese optuženih.
-Bilo bi ispravno da se tokom identifikacije obavezno pozove i odbrana, istakao je Lazić.
Tužilaštvo tvrdi da za petoricu okrivljenih postoji osnovana sumnja da su tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, u saučesništvu sa drugim neidentifikovanim pripadnicima, naoružani i obučeni u maskirne uniforme, kao redovni i neredovni pripadnici srpske policije ili vojske, učestvovali u ubistvu osam albanskih civila.
Tzv. kosovska policija je 3. avgusta 2024. godine u Pasjanu kod Gnjilana uhapsila Dragana Ničića, Slobodana Jevtića, Dragana Cvetkovića i Miloša Šošića, a u selu Bosce kod Kosovske Kamenice istoga dana uhapšen je Nenad Stojanović.
Od petorice optuženih, jedino se Dragan Cvetković brani iz kućnog pritvora.
Tanjug
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