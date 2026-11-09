U APARTMANU U KOM JE BORAVILA NASTRADALA RUSKINJA BILO KRVI: Novi detalji istrage na Zlatiboru

POLICIJA i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju rad na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je danas pre podne nastradala državljanka Rusije, čije je telo pronađeno na platou ispred jedne stambene zgrade na Zlatiboru.

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Telo ruske državljanke stare oko 20 godina nađeno je na platou ispred zgrade u kojoj je ona prethodno boravila u iznajmljenom apartmanu.

Istražitelji utvrđuju identitet osoba koje su boravile u apartmanu na Zlatiboru iz kojeg je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, devojka pala. Prema informacijama izvora bliskog istrazi, u apartmanu je bilo više osoba.

- Sve ukazuje na to da je u apartmanu bilo više osoba koje su slavile, verovatno, nečiji rođendan. Takođe, u apartmanu su nađeni tragovi krvi. Policija radi na utvrđivanju indetiteta osoba koje su bile u tom apartmanu - saznaje Kurir od izvora bliskog istrazi.

Pored toga, pretpostavlja se da su te osobe dolazile iz drugih zgrada sa apartmanskim smeštajem, kao i obližnjeg hotela.

U toku su provere i prikupljanje informacija iz tih objekata kako bi se utvrdilo ko je sve bio prisutan, a pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera.

Identitet nastradale devojke za sada nije zvanično saopšten, a istraga bi trebalo da utvrdi šta se događalo u sobi i pod kojim okolnostima je došlo do njenog pada. Za sada se ne isključuje ni mogućnost da je devojka žrtva zločina.

(Kurir)

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