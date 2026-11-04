Hapšenja i istraga

VIŠI SUD U BEOGRADU: Određen pritvor vlasniku "Alta banke" i za još dvoje zaposlenih

Танјуг

04. 11. 2026. u 07:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠI sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor odgovornom licu "Alta banke" D.M, osumnjičenom da je iz trezora te banke, uz pomoć još dvojice uhapšenih, izneo više od 45 milijardi dinara.

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ: Одређен притвор власнику Алта банке и за још двоје запослених

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Pritvor je određen i direktoru Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom "Alta banke" G.M. i saradniku za trezorsko poslovanje "Alta banke" I.P, saopšteno je danas iz tog suda.

Prema D.M, G.M. i I.P. pritvor je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, dok je prema D.M. određen i zbog opasnosti od bekstva.

Sumnja se da je D.M. izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem.

Kako je tužilaštvo ranije saopštilo, sumnja se da je D.M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio to krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G.M. i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru "Alta banke", tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo".

Na taj način je D.M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara. Po nalogu ovog tužilaštva, 31. oktobra i 1. novembra su u prostorijama "Alta banke" i stambenom prostoru osumnjičenog D.M. izvršeni pretresi, dok je u prostoriji banke izvršen popis gotovog novca u trezoru, navedeno je ranije u saopštenju tužilaštva.

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih
Društvo

0 0

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih

PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.

03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUKOB OKO SNIMKA UBISTVA UROŠA PETROVIĆA: Tužilaštvo i odbrana različito vide
Suđenja

0 1

SUKOB OKO SNIMKA UBISTVA UROŠA PETROVIĆA: Tužilaštvo i odbrana različito vide

NA suđenju taksisti Bogdanu Taskoviću, optuženom za teško ubistvo Uroša Petrovića 24. februara prošle godine u Ulici Olge Jovanović na Zvezdari, u Višem sudu u Beogradu postupajući tužilac i punomoćnik sporili su se danas sa odbranom oko veštačenja snimka nadzorne kamere, na kojem se zbog brojeva datuma u uglu ne vidi baš najbolje, šta se sve događalo u trenucima kada Tasković dva puta ubada nožem u grudi Petrovića.

03. 11. 2026. u 17:28

OGRANIČENJE 50, OKRIVLJENI ZUBAR VOZIO 55 KM/H: Suđenje za saobraćajnu nesreću kod Bogoslovije
Suđenja

0 1

OGRANIČENJE 50, OKRIVLJENI ZUBAR VOZIO 55 KM/H: Suđenje za saobraćajnu nesreću kod Bogoslovije

NA suđenju stomatologu Slobodanu Stevanoviću za teško delo protiv bezbednosti saobraćaj, jer je 13. avgusta 2024. godine u Ulici Dragoslava Srejovića kod Bogoslovije udario "smartom" Aleksandra Mirića (28), koji je tada stradao, veštak saobraćajne struke Branislav Đukić u Višem sudu u Beogradu ostao je danas pri svojoj tvrdnji da je oštećeni u trenutku udara bio 2,2 metra ispred pešačkog.

03. 11. 2026. u 16:57

Politika
Tenis
Fudbal
Šekspirovska drama na Old trafordu! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)

Šekspirovska drama na "Old trafordu"! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)