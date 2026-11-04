VIŠI SUD U BEOGRADU: Određen pritvor vlasniku "Alta banke" i za još dvoje zaposlenih
VIŠI sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor odgovornom licu "Alta banke" D.M, osumnjičenom da je iz trezora te banke, uz pomoć još dvojice uhapšenih, izneo više od 45 milijardi dinara.
Pritvor je određen i direktoru Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom "Alta banke" G.M. i saradniku za trezorsko poslovanje "Alta banke" I.P, saopšteno je danas iz tog suda.
Prema D.M, G.M. i I.P. pritvor je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, dok je prema D.M. određen i zbog opasnosti od bekstva.
Sumnja se da je D.M. izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem.
Kako je tužilaštvo ranije saopštilo, sumnja se da je D.M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio to krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G.M. i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru "Alta banke", tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo".
Na taj način je D.M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara. Po nalogu ovog tužilaštva, 31. oktobra i 1. novembra su u prostorijama "Alta banke" i stambenom prostoru osumnjičenog D.M. izvršeni pretresi, dok je u prostoriji banke izvršen popis gotovog novca u trezoru, navedeno je ranije u saopštenju tužilaštva.
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