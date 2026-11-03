Suđenja

OGRANIČENJE 50, OKRIVLJENI ZUBAR VOZIO 55 KM/H: Suđenje za saobraćajnu nesreću kod Bogoslovije

Slađana Matić

03. 11. 2026. u 16:57

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NA suđenju stomatologu Slobodanu Stevanoviću za teško delo protiv bezbednosti saobraćaj, jer je 13. avgusta 2024. godine u Ulici Dragoslava Srejovića kod Bogoslovije udario "smartom" Aleksandra Mirića (28), koji je tada stradao, veštak saobraćajne struke Branislav Đukić u Višem sudu u Beogradu ostao je danas pri svojoj tvrdnji da je oštećeni u trenutku udara bio 2,2 metra ispred pešačkog.

ОГРАНИЧЕЊЕ 50, ОКРИВЉЕНИ ЗУБАР ВОЗИО 55 КМ/Х: Суђење за саобраћајну несрећу код Богословије

Foto: N.Skenderija

On je odbacio primedbe IT veštaka, kojeg je angažovao punomoćnik Mirićevih roditelja Petar Stojanović, da mladić u vreme udara nije bio na pešačkom. IT stručnjak je na osnovu snimka, gde se trenutak udesa ne vidi zbog visokog zida, već samo da telo leti kroz vazduh levo od znaka za pešački, proračunao da je Mirić tada bio na pešačkom.

Veštak Đukić je rekao da utvrđivanje mesta udesa nije u oblasti IT, jer tu ima i drugih tragova poput delova otpalih sa vozila.

Inače, u sud je od nadležnih stigao podatak da u toj ulici u to vreme nije bilo saobraćajnog znaka za ograničenje brzine, što znači da je važilo da nije dozvoljeno voziti brže od 50 km/h, koliko je ograničenje u naseljenim mestima. Veštak je ranije naveo da je okrivljeni vozio najmanje 55 km/h.

Ovo suđenje je privedeno je kraju i za 24. novembar su zakazane završne reči, a onda će biti i objava prvostepene presude. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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