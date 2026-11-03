SUKOB OKO SNIMKA UBISTVA UROŠA PETROVIĆA: Tužilaštvo i odbrana različito vide

NA suđenju taksisti Bogdanu Taskoviću, optuženom za teško ubistvo Uroša Petrovića 24. februara prošle godine u Ulici Olge Jovanović na Zvezdari, u Višem sudu u Beogradu postupajući tužilac i punomoćnik sporili su se danas sa odbranom oko veštačenja snimka nadzorne kamere, na kojem se zbog brojeva datuma u uglu ne vidi baš najbolje, šta se sve događalo u trenucima kada Tasković dva puta ubada nožem u grudi Petrovića.

FOTO: Privatna arhiva

Punomoćnik porodice ubijenog advokat Ivan Nikolić angažovao je foto forenzičara Nikolu Dragovića, koji je snimak uvećao posebnim programom i podelio na frejmove. On je utvrdio da se vidi da se Petrović raspravlja sa taksistom i onda ide ka zadnjem delu vozila, kada automobil kreće unazad i tada je, kako kaže, zadnji levi točak delimično prešao preko Petrovićeve noge.

- Vidi se da on tada izvlači nogu i opet kreće napred prema vozačevim vratima. On nije tada otvarao vozačeva vrata, to je očigledno. On levom nogom pritiska vrata, a gornji deo tela mu je uspravan i odvojen od auta. Da je otvarao, povio bi se malo unapred. Nije bilo otvaranja, zatvaranja, pa ponovo otvaranja vrata kao što tvrdi odbrana, da su se oni cimali. Vrata su se prvo delimično otvorila, a onda potpuno. U tim trenucima dolazi do uboda nožem, prvi put kada su vrata poluotvorena, a odmah zatim i je drugi ubod - kazao je veštak Dragović.

Branilac Taskovića advokat Aleksandar Šćekić pitao je odakle onda DNK trag Uroša Petrovića na bravi vozačevih vrata, ako ih nije otvarao, a veštak Dragović je rekao da je u tim delićima sekunde bilo više kontakata vrata sa telom oštećenog.

S druge strane stručni savetnik kojeg je angažovala odbrana Miladin Ilić uradio je takođe analizu snimka, koristeći dva druga specijalizovana programa za uvećavanje i izoštravanje slike i on je utvrdio da je Petrović tada otvarao vrata taksija.

Na njegov nalaz primedbe su imali i tužilac Gordana Tešić i punomoćnik Nikolić osporavajući njegovu stručnost, jer je mašinski inžinjer i trasolog, a ne veštak za video forenziku i da ne može da utvrđuje položaje šake, pesnice, noge, klecanja u situacijama kada je to, kao u ovoj, teško utvrditi.

- On navodi da se kod oštećenog vide savijeni prsti u pesnicu i zaključuje da se hvata za kvaku vrata, a na snimku se od brojeva datuma ne vidi kvaka - kazala je tužilac Tešić.

Punomoćnik Nikolić optužio je veštaka Ilića da je koristio AI alate i da se zbog toga na snimku vidi nešto što ne postoji, a Miladin Ilić je odgovorio da nije koristio AI.

Na kraju advokat Aleksandar Šćekić, iako je osporavao, nije imao formalne primedbe na veštačenje Dragovića, već je rekao da to sve sud treba da primeti.

Uroš Petrović je te večeri krenuo u prodavnicu i išao je ulicom, jer su na trotoaru bili parkirani automobili, kada je naišao beli taksi i on je podigao ruku i izmakao se malo da ga ne udari, a taksi je blago skrenuo i prošao pored njega. Nekoliko metara dalje je stao, a Petrović mu je prišao i vikao zašto vozi brzo i da će mu slikati tablice da ga prijavi policiji.

Taksi, koji vozi Tasković, tada kreće unazad, a onda se opet raspravljaju i tada ga taksista ubada nožem. Petrović je napravio nekoliko koraka, posrnuo i pao, a Tasković je otišao vozilom. Petroviću su pritrčale komšije da mu pruže pomoć, ali je preminuo, a Tasković se dva sata kasnije predao policiji. Na sudu je tvrdio da ga je Petrović vukao kroz otvoreni prozor za jaknu i otvorio mu vrata auta.

Ovo suđenje privedeno je kraju i u drugoj nedelji decembra su zakazane završne reči, a koji dan posle trebalo bi da bude izrečena i prvostepena presuda Taskoviću.

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