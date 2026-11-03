MUP SRBIJE SAOPŠTILO: Kričak i Sekulović privremeno udaljeni sa rada posle određivanja pritvora

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da su načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović PRIVREMENO udaljeni sa rada.

Foto: Skrinšot Jutjub/polovniautomobiliofficial//OMK MUP RS/ATAIMAGES

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, rukovođenje Upravom kriminalističke policije i Službom za suzbijanje kriminala preuzeće zamenici načelnika.

Rešenja o PRIVREMENOM udaljenju Krička i Sekulovića sa rada doneta su na osnovu Zakona o policiji, pošto je Viši sud u Beogradu prethodno doneo rešenje o određivanju pritvora Kričku i Sekuloviću.

Viši sud u Beogradu odredio je noćas pritvor do 30 dana Kričku i Sekuloviću, osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27".

Pritvor je M.K. i B.K. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati postupak uticanjem na svedoke, saopšteno je iz tog suda.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Oni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je predložilo određivanje pritvora. Tužilaštvo je ranije saopštilo da su Kričak i Sekulović uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja ove godine u restoranu "27".

Pored toga, sumnja se da je M.K. 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L. Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje, a načelniku ŠK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.