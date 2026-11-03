Hapšenja i istraga

NASRNUO NA IMAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE: U Zrenjaninu uhapšen muškarac

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

03. 11. 2026. u 14:51

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ZRENjANINSKA policija, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila je dvadesetogodišnjeg D. S. iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

НАСРНУО НА ИМАМА ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: У Зрењанину ухапшен мушкарац

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Sumnja se da je on 29. oktobra ove godine, u večernjim časovima, ispred jedne prodavnice u Zrenjaninu, udario imama Islamske zajednice i sa retrovizora automobila mu skinuo zastavicu sandžačkih Bošnjaka, dok je devetnaestogodišnjak koji je bio sa D. S. u društvu u imama uperio baterijsku lampu.
Imamu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede.
D. S. je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, dok će protiv devetnaestogodišnjaka biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
 
 

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