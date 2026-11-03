NASRNUO NA IMAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE: U Zrenjaninu uhapšen muškarac

Sumnja se da je on 29. oktobra ove godine, u večernjim časovima, ispred jedne prodavnice u Zrenjaninu, udario imama Islamske zajednice i sa retrovizora automobila mu skinuo zastavicu sandžačkih Bošnjaka, dok je devetnaestogodišnjak koji je bio sa D. S. u društvu u imama uperio baterijsku lampu.

Imamu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane lake telesne povrede.

D. S. je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, dok će protiv devetnaestogodišnjaka biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.