NASRNUO NA IMAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE: U Zrenjaninu uhapšen muškarac
ZRENjANINSKA policija, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila je dvadesetogodišnjeg D. S. iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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