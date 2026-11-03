OGLASILO SE VJT U BEOGRADU: Uhapšen direktor RHMZ i još dve osobe, osumnjičeni za pranje novca
PO NALOGU Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) J.N. (71), kao i O.N. (71) i Đ.N. (45), a svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.
Oni su uhapšeni zbog sumnje da su od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.
Svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo pranje novca iz člana 245 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a J.N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Sumnja se da je J.N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.
Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner – direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije. O.N. je, kako se sumnja, u periodu od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori. Đ.N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.
Pored toga, sumnja se da su J.N. i O.N. su 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije njeno nezakonito poreklo, tako što su u Čačku kod javnog beležnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim su ustupili Đ.N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)