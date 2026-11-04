TRAMP NAKON PORAZA: Spremio plan "B" za Kongres (FOTO)

REPUBLIKANCI su izgubili kontrolu nad Kongresom, ali američki predsednik poručuje da demokratama neće biti lako da sprovode svoju politiku. Umesto čuvenog slogana MAGA, na crvenom kačketu sada stoji samo jedna reč - VETO.

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsednik Donald Tramp priznao je porez republikanaca na međuizborima na svoj način – na društvenoj mreži Trut soušal objavio je fotografiju prepoznatljivog crvenog kačketa, ali sa novim natpisom: VETO.

Nema više čuvenog slogana "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA), sada su nova četiri slova u igri čisto da se političkim protivnicima stavi do znanja da osvajanje većine u Kongresu ne znači i potpunu kontrolu nad Vašingtonom.

Tramp uz fotografiju nije ostavio nikakvo objašnjenje, ali slika govori više od hiljadu reči: iako demokrate preuzimaju kontrolu nad Kongresom, Tramp ostaje u Beloj kući, sa ovlašćenjem da stavi veto na zakone koje usvoje Predstavnički dom i Senat. A da bi poništili predsednički veto, demokratama nije dovoljna obična većina: potrebna im je dvotrećinska podrška u oba doma Kongresa, što podrazumeva i glasove dela republikanaca.

Nova većina moći će da blokira Trampove zakonodavne inicijative, kontroliše budžetska izdvajanja i pokreće parlamentarne istrage protiv njegove administracije. Ali ni demokratama neće biti jednostavno da svoje predloge pretoče u zakone bez predsednikovog potpisa.

Tako je Tramp, koji je političku prepoznatljivost izgradio i na crvenim kačketima sa sloganom MAGA, predstavio novu verziju svog omiljenog modnog detalja iz kolekcije "Moja je poslednja".

Podsetimo, demokrate će u januaru zvanično preuzeti kontrolu nad Kongresom SAD okončavši tako republikansku "trifektu" – kontrolu nad gornjim i donjim domom Kongresa i Belom kućom, pokazuju projekcije AP posle završenih izbora na sredini mandata.

Demokrate su osvojile 53 mesta u Senatu, tri više od "magičnog broja" potrebnog za kontrolu gornjeg doma Kongresa. U Predstavničkom domu, projekcije pokazuju da su demokrate osvojile 219 mesta, jedno više od potrebne većine. Prebrojavanje glasova još nije završeno i još ubedljivija pobeda demokrata je moguća.

(RT Balkan)

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