Svet

U SOLUNU ZAPLENJENE 22.834 FALSIFIKOVANE IGRAČKE: Izrečena kazna od 100.000 evra

T.J.

24. 10. 2026. u 13:03

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GRČKA policija uhapsila je 43-godišnjeg stranog državljanina, privremeno zaduženog za prodavnicu u zapadnom Solunu, nakon što su u skladištu pronađene 22.834 igračke sa falsifikovanim zaštitnim znakovima.

У СОЛУНУ ЗАПЛЕЊЕНЕ 22.834 ФАЛСИФИКОВАНЕ ИГРАЧКЕ: Изречена казна од 100.000 евра

Foto: Ijordan/Alamy/Profimedia

Igračke su otkrivene tokom inspekcije koju je sprovela Međusektorska jedinica za kontrolu tržišta (DI.MEA), u saradnji sa timom KOE-METEL iz Soluna, preneo je Katimerini.

Prema saopštenju grčke policije, proizvodi su nosili kopije ili obmanjujuće imitacije registrovanih žigova stranih kompanija.

Igračke su zaplenjene i uništene, a kompaniji je izrečena administrativna kazna od 100.000 evra.

Protiv 43-godišnjaka pokrenut je postupak zbog falsifikovanja, prihvatanja i distribucije kriminalnih proizvoda i kršenja zakona o žigovima.

Očekuje se da bude izveden pred nadležnog tužioca.

(Tanjug)

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