U SOLUNU ZAPLENJENE 22.834 FALSIFIKOVANE IGRAČKE: Izrečena kazna od 100.000 evra
GRČKA policija uhapsila je 43-godišnjeg stranog državljanina, privremeno zaduženog za prodavnicu u zapadnom Solunu, nakon što su u skladištu pronađene 22.834 igračke sa falsifikovanim zaštitnim znakovima.
Igračke su otkrivene tokom inspekcije koju je sprovela Međusektorska jedinica za kontrolu tržišta (DI.MEA), u saradnji sa timom KOE-METEL iz Soluna, preneo je Katimerini.
Prema saopštenju grčke policije, proizvodi su nosili kopije ili obmanjujuće imitacije registrovanih žigova stranih kompanija.
Igračke su zaplenjene i uništene, a kompaniji je izrečena administrativna kazna od 100.000 evra.
Protiv 43-godišnjaka pokrenut je postupak zbog falsifikovanja, prihvatanja i distribucije kriminalnih proizvoda i kršenja zakona o žigovima.
Očekuje se da bude izveden pred nadležnog tužioca.
(Tanjug)
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