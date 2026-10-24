PUKLA ZGRADA, HITNO EVAKUISANO 65 STANARA: Drama u glavnom gradu Rumunije

NA stambenoj zgradi od osam spratova u Bukureštu, glavnom gradu Rumunije, pojavila se velika pukotina koja se proteže između petog i osmog sprata, zbog čega su nadležne službe naredile hitnu preventivnu evakuaciju stanara. Reč je o zgradi koja je i ranije označena kao objekat sa seizmičkim rizikom, prenosi rumunski portal Libertatea.

Foto: Unsplash/Voicu Horațiu

Incident se dogodio u naselju Drumul Taberej, u šestom sektoru Bukurešta, a vatrogasci su intervenisali nakon što je jedan od stanara primetio ozbiljno oštećenje na zgradi i pozvao broj za hitne slučajeve 112.

U osmospratnici se nalazi ukupno 36 stanova, u kojima živi 65 osoba.

- Kako bismo sprečili eventualne opasnosti, odlučili smo da preventivno evakuišemo stanare - saopštili su predstavnici Inspektorata za vanredne situacije Bukurešt–Ilfov (ISU BIF).

Za sada nije poznato šta je dovelo do pojave velike pukotine na zgradi, niti da li je oštećenje povezano sa zemljotresom koji je pogodio Rumuniju 19. oktobra 2026. godine.

Nadležni tek treba da utvrde stepen oštećenja i procene da li je objekat bezbedan za stanovanje, piše Libertatea.

Na lice mesta upućene su specijalne spasilačke jedinice, vatrogasno vozilo, ekipa hitne medicinske pomoći SMURD, kao i vozilo namenjeno prevozu evakuisanih građana.

Pozvan je i Državni građevinski inspektorat, čiji stručnjaci treba da obave tehničku procenu oštećene zgrade.

Zbog niskih temperatura, za evakuisane stanare obezbeđen je privremeni smeštaj dok nadležne službe ne utvrde da li mogu bezbedno da se vrate u svoje domove.

Za sada nema informacija o povređenima.

(Telegraf)

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