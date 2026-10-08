Hapšenja i istraga

OTKRIVENA PLANTAŽA U NOVOM SADU: Proizvodili marihuanu, evo kako su pali (FOTO)

З.У.

08. 10. 2026. u 16:55

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POLICIJSKI službenici PU Novi Sad u saradnji sa policijskim službenicima PS Ruma, nakon operativnog rada, uhapsili su MI (65), po zanimanju zaštitar bilja iz Novog Sada i BK (54) iz Bačkog Jarka zbog sumnje da su izvršili krivicno delo Neovlašćeena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ОТКРИВЕНА ПЛАНТАЖА У НОВОМ САДУ: Производили марихуану, ево како су пали (ФОТО)

Foto: Mup

Oni se sumnjiče da su tokom prethodna tri meseca na otvorenom prostoru u Novom Sadu u blizini Bulevara Evrope , neovlasceno uzgajali  oko 50 biljaka  “kanabisa” visine između 2-3 metra , neto težine 100 kg , od kojih su proizvodili opojnu drogu “marihuanu” koju su pripremali za dalji promet. 

Откривена плантажаFoto: Фото: Mup

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Na licu mesta osim biljaka pronađeno je 5,5 kg biljne materije koja se sušila u posebno pripremljenom improvizovanom objektu. 

Osumnjičenima je po odobrenju VJT u Novom Sadu određeno zadržavanje u trajanju do 48 h , nakon čega će biti saslušani.

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