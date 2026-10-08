OTKRIVENA PLANTAŽA U NOVOM SADU: Proizvodili marihuanu, evo kako su pali (FOTO)

POLICIJSKI službenici PU Novi Sad u saradnji sa policijskim službenicima PS Ruma, nakon operativnog rada, uhapsili su MI (65), po zanimanju zaštitar bilja iz Novog Sada i BK (54) iz Bačkog Jarka zbog sumnje da su izvršili krivicno delo Neovlašćeena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Mup

Oni se sumnjiče da su tokom prethodna tri meseca na otvorenom prostoru u Novom Sadu u blizini Bulevara Evrope , neovlasceno uzgajali oko 50 biljaka “kanabisa” visine između 2-3 metra , neto težine 100 kg , od kojih su proizvodili opojnu drogu “marihuanu” koju su pripremali za dalji promet.

Na licu mesta osim biljaka pronađeno je 5,5 kg biljne materije koja se sušila u posebno pripremljenom improvizovanom objektu.

Osumnjičenima je po odobrenju VJT u Novom Sadu određeno zadržavanje u trajanju do 48 h , nakon čega će biti saslušani.