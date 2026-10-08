OTKRIVENA PLANTAŽA U NOVOM SADU: Proizvodili marihuanu, evo kako su pali (FOTO)
POLICIJSKI službenici PU Novi Sad u saradnji sa policijskim službenicima PS Ruma, nakon operativnog rada, uhapsili su MI (65), po zanimanju zaštitar bilja iz Novog Sada i BK (54) iz Bačkog Jarka zbog sumnje da su izvršili krivicno delo Neovlašćeena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Oni se sumnjiče da su tokom prethodna tri meseca na otvorenom prostoru u Novom Sadu u blizini Bulevara Evrope , neovlasceno uzgajali oko 50 biljaka “kanabisa” visine između 2-3 metra , neto težine 100 kg , od kojih su proizvodili opojnu drogu “marihuanu” koju su pripremali za dalji promet.
Na licu mesta osim biljaka pronađeno je 5,5 kg biljne materije koja se sušila u posebno pripremljenom improvizovanom objektu.
Osumnjičenima je po odobrenju VJT u Novom Sadu određeno zadržavanje u trajanju do 48 h , nakon čega će biti saslušani.
Preporučujemo
DVA I PO KILOGRAMA KANABISA U STANU: Podignuta optužnica za prodaju droge
02. 10. 2026. u 14:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)