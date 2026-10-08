Hapšenja i istraga

KRIO DROGU U VEŠ MAŠINI: Po nalogu Trećeg OJT uhapšen diler iz Zemuna, višestruki povratnik

Jelisaveta Ljutić

08. 10. 2026. u 16:37

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PO nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zemunska policija uhapsila je i odredila zadržavanje P.J. (31), nakon što je u njegovom domaćinstvu pronađena značajna količina opojne droge.

КРИО ДРОГУ У ВЕШ МАШИНИ: По налогу Трећег ОЈТ ухапшен дилер из Земуна, вишеструки повратник

Foto: S. J. M.

Prilikom pretresa kuće i dvorišta u kojem osumnjičeni stanuje, policijski službenici naišli su na nesvakidašnje štekove. Amfetamin, spakovan u više PVC kesica i ukupne mase 20,04 grama, bio je sakriven na više lokacija – od spavaće sobe, preko sedišta motocikla parkiranog u dvorištu, pa sve do veš-mašine koja se takođe nalazila napolju.

P.J. se stavlja na teret krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Nakon što je osumnjičeni saslušan u tužilaštvu, javni tužilac je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora.

Kako saznajemo, reč je o višestrukom povratniku koji je već osuđivan za ista krivična dela. Pored bogatog dosijea, veštačenjem je utvrđeno da P.J. pati od politoksikomanske zavisnosti, zbog čega mu je indikovana i mera obaveznog lečenja.

Budući da sve okolnosti ukazuju na to da bi boravkom na slobodi u kratkom roku ponovio krivično delo, konačnu odluku o pritvoru doneće sudija za prethodni postupak.

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