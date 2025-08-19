KURIJEV PRITISAK NA SRBE SA KiM: Pritvor do 30 dana Srbinu uhapšenom na Merdaru; Advokat: 26 godina niko od svedoka nije ga spomenuo
OSNOVNI sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana Siniši Spasiću iz Prilužja, koji je u nedelju uhapšen na administrativnom prelazu Merdare, pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.
Ljubomir Pantović, advokat Spasića, izjavio je da je sud prihvatio zahtev tužilaštva za određivanje pritvora, iako taj zahtev, kako je istakao, ne ispunjava osnovne uslove da bude prihvaćen, pošto nije predočena osnovana sumnja da je Spasić učestvovao u događaju koji mu se stavlja na teret.
Pantović je istakao da je istraga za ovaj zločin počela u leto 1999. godine i da do pre mesec dana niko od svedoka nije pomenuo njegovog branjenika.
-Tu istragu su vodili istražitelji Haškog tribunala, zatim istražiteji tužilaštva UNMIK-a, EULEKS-a i kosovski istražitelji i tu je, u okviru te istrage, saslušano sigurno više desetina svedoka. Za tih 26 godina niko nikada, u bilo kakvom kontekstu vezano za taj zločin, nije spomenuo Sinišu Spasića, sve do pre mesec i po dana, kada se jedan svedok 'setio' da je Siniša učestvovao u tom zločinu, ali je zaboravio to da kaže čitavih 26 godina. Nakon toga se 'osvežilo' pamćenje još nekolicini svedoka, pa su i oni izjavili da je Siniša bio učesnik tog, kako oni tvrde, ratnog zločina, rekao je Pantović.
On je dodao da sada sledi istraga gde će se, verovatno pojaviti još neki svedoci koji će se "setiti" nečega čega se nisu setili pre 26 godina.
-Verovatno sledi optužnica i jednostavno smo u takvoj situaciji da se ljudi zatvaraju, procesuiraju, bez ikakvih dokaza. Ovaj zahtev koji je specijalno tužilaštvo danas podnelo, ja vam tvrdim, da ne ispunjava osnovne uslove da bude prihvaćen i da na osnovu njega se odredi pritvor, istakao je Pantović.
Dodao je da će uložiti žalbu na odluku suda.
Tužilaštvo sumnjiči Spasića da je tokom aprila 1999. godine na teritoriji opštine Vučitrn navodno počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva".
