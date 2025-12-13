Nesreće

UŽAS KOD BORA: Srča na sve strane, više osoba povređeno

V.N.

13. 12. 2025. u 09:32

TRI vozila učestvovala su jutros u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u blizini Bora.

Novosti

Nesreća se dogodila u naselju Metovnica, a više osoba je povređeno, prenose mediji.

Sa snimaka sa mesta događaja može se uočiti da su dva vozila završila u jarku, dok je treće prevrnuto na krov. Sva vozila su ozbiljno oštećena, a srča je razbacana na sve strane. Na terenu su prisutni vatrogasci i spasioci.

Za sada nije jasno kako je do nesreće došlo, kao ni težina povreda i nivo materijalne štete.

(Telegraf)

