UŽAS KOD BORA: Srča na sve strane, više osoba povređeno
TRI vozila učestvovala su jutros u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u blizini Bora.
Nesreća se dogodila u naselju Metovnica, a više osoba je povređeno, prenose mediji.
Sa snimaka sa mesta događaja može se uočiti da su dva vozila završila u jarku, dok je treće prevrnuto na krov. Sva vozila su ozbiljno oštećena, a srča je razbacana na sve strane. Na terenu su prisutni vatrogasci i spasioci.
Za sada nije jasno kako je do nesreće došlo, kao ni težina povreda i nivo materijalne štete.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
