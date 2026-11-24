EVROPSKI berzanski indeksi danas su uglavnom u blagom minusu, cena nafte Brent je pala na oko 88 dolara za barel, što je najniži nivo za skoro tri meseca, dok je glavna tema na tržištima i dalje održivost velikih ulaganja u veštačku inteligenciju nakon povratka Džensena Huanga na čelo kompanije Envidija (Nvidia).

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Cena nafte Brent je u 10.00 časova pala za 0,71 odsto na 88,693 dolara, a lake nafte WTI za 0,68 odsto na 79,588 dolara.

Glavni pritisak na cene nafte je posledica poboljšanja uslova na strani ponude i sve izraženijih očekivanja da bi globalno tržište moglo da pređe u suficit, prenosi Rojters.

Prema podacima Dojče banke, globalne zalihe tečnih goriva povećane su za 52 miliona barela u oktobru, što ukazuje na višak ponude od oko 1,7 miliona barela dnevno.

Analitičari ipak upozoravaju da pad cena ne znači da su problemi na tržištu rešeni, pošto ograničenja u transportu kroz Ormuski moreuz i dalje postoje.

Zalihe nafte porasle za 52 miliona barela: Brent pao na najniži nivo za skoro tri meseca

Tržište se, prema oceni analitičara ANZ banke, udaljava od akutne nestašice, ali još nije dostiglo stabilne uslove snabdevanja.

Nemački indeks DAX je pao za 0,46 odsto, britanski FTSE 100 za 0,03 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,21 odsto, moskovski MOEX za 0,28 odsto, dok je francuski CAC 40 porastao za 0,21 odsto.

U sredu se očekuje objavljivanje američkog izveštaja o inflaciji prema PCE indeksu, koji predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja za odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 89,125 evra za megavat-sat, odnosno oko 936 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09184 dolara.

Cena zlata je pala na 3.613,09 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,7429 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 3,01 odsto na 49.595,31 poen, S&P 500 za 4,73 odsto na 7.237,17 poena, a kompozitni Nasdak za 6,51 odsto na 24.089,56 poena.

(BizPortal)