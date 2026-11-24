SVE više prezauzetih ljudi plaća drugima da umesto njih završavaju svakodnevne obaveze, od zakazivanja majstora i kupovine do pranja veša i administracije, a jedna žena iz Velike Britanije za pet sati pomoći mesečno izdvaja oko 300 evra.

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Zatrpani poslovnim i porodičnim obavezama, sve više ljudi odlučuje da plati nekome da umesto njih obavlja svakodnevne zadatke – od zakazivanja majstora i plaćanja računa do kupovine namirnica, slanja pošiljki i organizovanja porodičnih aktivnosti. Ovaj trend posebno je primetan u Velikoj Britaniji i SAD, gde se razvija nova vrsta usluge: lični asistenti za svakodnevni život, piše BBC.

Jedna od onih koje su odlučile da na ovaj način rasterete svoj raspored jeste Maksin Dilon, 44-godišnja majka dvoje dece iz engleskog Mensfilda. Zbog brojnih poslovnih i porodičnih obaveza sve teže je uspevala da završi čak i najobičnije zadatke, pa je odlučila da deo odgovornosti prepusti drugima.

Danas za pet sati pomoći mesečno izdvaja 250 funti, odnosno približno 300 evra. Smatra da joj se investicija isplati jer dobija ono što joj je najviše nedostajalo – vreme i manje svakodnevnog stresa.

Plaća 300 evra mesečno da bi neko drugi završavao njene obaveze

Maksin je samozaposlena i pomaže kompanijama u korišćenju društvenih mreža. Iako njen posao donosi godišnji prihod od oko 32.000 funti, odnosno približno 37.000 evra, privatne obaveze često su joj oduzimale vreme koje je želela da posveti porodici i poslu.

Problem nisu predstavljali samo veliki zadaci, već i mnoštvo sitnica koje su se svakodnevno gomilale.

Od angažovanja majstora za popravke u kući do vraćanja odeće kupljene preko platforme Vinted, činilo joj se da nikada ne uspeva da završi sve što je planirala.

- Imala sam osećaj da se gomilaju svi ti sitni poslovi za koje nisam imala vremena - ispričala je.

Promena je usledila kada je otkrila kompaniju Life Laundry, koja nudi usluge lične asistencije za svakodnevni život.

Za mesečnu naknadu od 250 funti dobija pet sati pomoći, a posao uključuje organizaciju brojnih privatnih i administrativnih obaveza.

Drugi zakazuju majstore, pišu imejlove i vode računa o pretplatama

Kompaniju Life Laundry osnovale su 2025. godine Alisija Papahristu i Džejn Forbs iz Vejkfilda u Jorkširu.

Njihov poslovni model zasniva se na jednostavnoj ideji: klijenti im prepuste sve one zadatke koje sami ne stižu da završe.

Za Maksin, to podrazumeva ugovaranje osiguranja, slanje imejlova školi, organizovanje popravki u kući i upravljanje pretplatama na različite internet servise.

Većinu zadataka mogu da obave na daljinu, dok jednom mesečno odlaze u Mensfild kako bi završile poslove koji zahtevaju njihovo fizičko prisustvo.

- Kada nas neko pita čime se bavimo, kažemo da smo lični asistenti za svakodnevni život i da pomažemo ljudima da se oslobode osećaja preopterećenosti - objašnjava Forbs.

Ovakva usluga nije namenjena samo bogatima. Maksin, na primer, smatra da joj mesečni trošak od 250 funti omogućava da bolje organizuje život i smanji pritisak koji oseća zbog neprekidnog niza obaveza.

U Americi za ovu uslugu izdvajaju i više od 2.500 evra mesečno

Sličan trend razvija se i u SAD, gde pojedine porodice plaćaju znatno veće iznose kako bi svakodnevne zadatke prepustile profesionalnim asistentima.

Amanda Sims Nikols iz Ostina u Teksasu, poslovna konsultantkinja i majka troje dece, odlučila je da angažuje ovakvu pomoć nakon preseljenja, kada više nije mogla da računa na podršku porodice koja joj je ranije bila dostupna.

Za 25 sati pomoći mesečno izdvaja 2.250 dolara, odnosno približno 1.940 evra.

Njeni asistenti preuzimaju različite zadatke, uključujući nedeljnu kupovinu namirnica i pranje veša, ali i druge obaveze koje joj oduzimaju vreme.

- Novcem ne možete kupiti baš sve, ali možete sebi vratiti deo vremena - kaže Amanda.

Kompanije imaju sve više klijenata

Jedna od kompanija koje posluju na ovom tržištu jeste Queen of To Do, koju je 2011. godine osnovala Kejt Ginsberg.

Prema njenim rečima, interesovanje za ovakve usluge značajno je poraslo nakon pandemije, kada su mnogi ljudi počeli drugačije da organizuju posao i privatni život.

Kompanija danas ima više od 50 aktivnih klijenata, dok Life Laundry pruža usluge za oko 25 korisnika.

Poslovi koje asistenti obavljaju veoma su raznovrsni. Nekada je dovoljno poslati nekoliko imejlova ili zakazati termin, dok se u drugim situacijama od njih očekuje da reše mnogo složenije probleme.

Ginsberg navodi da je njen tim tokom godina imao i izuzetno neobične zadatke.

Jednom prilikom zaposleni su morali da otputuju avionom iz Ostina u Njujork kako bi kupili hitno potreban božićni poklon. U drugom slučaju, trebalo je pronaći novu lokaciju za venčanje klijenta za samo tri dana, nakon što je uragan zapretio prvobitno planiranom mestu održavanja proslave.

Za ovu vrstu usluge, kako objašnjava osnivačica, gotovo da ne postoji zadatak koji je prevelik ili premali.

Da li će lični asistenti postati nova svakodnevica?

Razvoj ovakvih kompanija pokazuje da se tržište usluga menja zajedno sa načinom života. Ljudi koji rade puno radno vreme, vode računa o deci i istovremeno pokušavaju da organizuju domaćinstvo sve češće traže načine da deo obaveza prebace na druge.

Nekada su lični asistenti bili uglavnom privilegija direktora, poznatih ličnosti i veoma bogatih porodica. Danas se pojavljuju kompanije koje nude pomoć i ljudima sa prosečnim primanjima, uz različite pakete i broj sati mesečno.

Za neke je to način da izbegnu svakodnevnu jurnjavu, za druge prilika da se više posvete poslu ili porodici.

Ipak, ostaje pitanje koliko su ljudi spremni da izdvoje za uslugu koja ne donosi novi proizvod, već nešto što je sve teže sačuvati – slobodno vreme.

Primeri iz Velike Britanije i Amerike pokazuju da za deo zaposlenih i prezauzetih porodica odgovor već postoji: spremni su da plate kako bi neko drugi završio poslove koji im svakodnevno oduzimaju energiju.

(BizPortal)