NARODNA poslanica Ljubica Oparnica (Studentska lista) napustila je salu Skupštine, dok je trajao minut ćutanja za preminulog mitropolita bačkog Irineja Bulovića, pa se nakon toga vratila, kad je minut održan.

Foto: N. Skenderija

Poslanica Ljubica Oparnica poznata je po tome što je lajala i urlala na Hitnu pomoć tokom protesta.

Podsetimo, danas je nastavljena konstitutivna sednica Skupštine, a odmah na početku predsednik Aleksandar Čupić proglasio je pauzu od sat vremena, s obzirom da još nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu.