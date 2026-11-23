VRAČARSKI klan je podređen Kavačkom klanu, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

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Kako ističe, ta dva klana su u čvrstoj sprezi.

- Od svih beogradskih klanova trenutno je najopasniji Vračarski klan - izjavio je predsednik SRS.

Kad su u pitanju plenumi, ističe da niko ne zna ko su članovi glavnog plenuma. Kaže da taj plenum mejlom šalje svoja saopštenja i niko ne može da mu uđe u trag.

- Dakle, to je jedna konspirativna konstrukcija, dobro organizovana, maksimalno plaćena, prepuna novca koja nastavlja rad na ubijanju Srbije - rekao je Šešelj za Informer TV.