ŠEŠELJ O BANDI KOJA HARA SRBIJOM: Od svih beogradskih klanova trenutno je najopasniji Vračarski
VRAČARSKI klan je podređen Kavačkom klanu, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
Kako ističe, ta dva klana su u čvrstoj sprezi.
- Od svih beogradskih klanova trenutno je najopasniji Vračarski klan - izjavio je predsednik SRS.
Kad su u pitanju plenumi, ističe da niko ne zna ko su članovi glavnog plenuma. Kaže da taj plenum mejlom šalje svoja saopštenja i niko ne može da mu uđe u trag.
- Dakle, to je jedna konspirativna konstrukcija, dobro organizovana, maksimalno plaćena, prepuna novca koja nastavlja rad na ubijanju Srbije - rekao je Šešelj za Informer TV.
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