Srpski reprezentativac Sergej Milinković mogao pre isteka ugovora da napusti Al Hilal.

Pedja Milosavljevic / DeFodi Images / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio poznati saudijski novinar, Abdulaziz Al Marisel, trener Simone Inzagi navodno nema ništa protiv prodaje srpskog veziste, pod uslovom da na adresu kluba stigne odgovarajuća ponuda.

Ova vest izazvala je veliku pažnju navijača Al Hilala, a ime srpskog fudbalera ubrzo se našlo među najpopularnijim temama na društvenoj mreži “X” u Saudijskoj Arabiji.

Kako prenosi Al Marisel, Milinković Saviću je ostalo još oko godinu i sedam meseci ugovora sa saudijskim velikanom, što bi moglo da navede rukovodstvo kluba da već tokom narednog letnjeg prelaznog roka razmotri njegovu prodaju i eventualno zaradi od eventualnog transfera.

Podsetimo, srpski reprezentativac stigao je u Al Hilal u julu 2023. godine iz Lacija, za obeštećenje od oko 40 miliona evra. Od tada je postao jedan od ključnih igrača velikana iz Rijada sa kojima je osvojio pet velikih trofeja.

Na 103 meča za Al Hilal, SMS je postigao 36 golova uz veliki broj asistencija.