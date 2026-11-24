PRIPADNICI Uprave za organizovani i teški kriminal u saradnji sa Policijom PU Istočno Sarajevo uz asistenciju pripadniaka SIPA-e lišili su slobode Nasera Orića i Nikolinu Šljivić pod sumnjom da su učestvovali u slučaju Đorđa Ždrale, saznaje Provjereno.info

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Dvojac je osumnjičen da su pokušali da naprave situaciju da vozač Dalibor Bartula lažno svedoči i prizna da je pucao umesto Ždrale, a da to potvrdi Kosta Pandrurević.

Naser Orić bio je finansijska logistika, a sumnja se da je poslao ljude da u noći pucnjave Đorđa Ždrala izvuku iz Sarajeva.

Akcija hapšenja realizovana je po naredbi posebnog odeljenja specijalnog tužilaštvo Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrenog kriminala.