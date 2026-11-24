BRNABIĆ O PAUZI NA POČETKU SKUPŠTINSKOG ZASEDANJA: Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo! (VIDEO)
Narodna poslanica parlamentarne grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić prokomentarisala je danas jednočasovnu pauzu koju je predsednik paralmenta Aleksandar Čupić proglasio na početku današnje sednice.
- Od kada je Studentska lista preuzela vođenje Narodnom skupštinom, više imamo pauza nego što radimo. Koliko su sposobni i radni, najbolje govori to što za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu! Nobelovci! Zato, ponovo navala na skupštinski restoran! Strateški su se podelili se u dve kolone - jedna u restoran, druga u bife! E, moja Srbijo! - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.
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