"KAKO KAŽEM?" Čupić ne zna šta se kaže posle minuta ćutanja (VIDEO)
PREDSEDNIK Skupštine Aleksandar Čupić na kraju minuta ćutanja posvećenog mitropolitu bačkom Irineju Buloviću nije znao šta treba da kaže, pa je morao da pita saradnike.
Tako je Čupić kada je minutom ćutanja odata počast preminulom mitropolitu Irineju Buloviću upitao ljude pored sebe "Kako kažem?"
Nakon što su mu saradnici pomogli, Čupić je izgovorio "slava mu".
Kako je sve to izgledalo pogledajte u videu koji sledi.
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